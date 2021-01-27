Пикантную фотографию она сопроводила размышлениями о близких

Анфиса Чехова порадовала свою многочисленную аудиторию свежим снимком. Звезда выложила кадр из бассейна, где она нежится в окружении лепестков цветов. Вместе с новой публикацией знаменитость поделилась с подписчиками личными переживаниями.



Оказалось, что когда-то почти никто из родных и близких не верил в ее успех – девушке приходилось постоянно доказывать всем свою состоятельность. По словам Анфисы, в ней сомневались и учителя, и продюсеры, и работодатели. Артистке приходилось добиваться всего вопреки чужому неверию.

"Это борьба ужасно изнуряет! К 30-ти годам я чудовищно устала..." – сетует знаменитость.

Однако в какой-то момент она решила, что не нуждается в чужом одобрении и заслуживает расположение других людей самим фактом своего существования.

Размышлениями на тему собственной судьбы артистка поделилась под весьма откровенной фотографией. Анфиса снялась в бассейне, лежа на спине. Телеведущая одета в яркий леопардовый купальник, ее волосы развиваются в воде. Дополнили картину розовые и белые бутоны цветов.

Кстати, недавно Анфиса Чехова показала себя без белья. Артистка тщательно следит за своей фигурой и не упускает возможности похвастаться подтянутым телом.