Певец утверждает, что продюсер угрожает ему

Разборки между Сергеем Шнутровым длятся еще с середины прошлого года. Певец высмеял в стиях утверждение продюссера о том, что звезды бедствуют в период пандемии. В какой-то момент перепалка между знаменитостями приобрела личный характер.

После публичных препираний, Шнуров опубликовал скрин переписки с Пригожиным, на котором продюсер угрожает певцу. Как позже объяснил Иосиф, он вышел из себя после того, как Сергей упомянул в одном из постов его жену Валерию.

Чуть позже, в декабре, Пригожин сообщил, что в конфликте со Шнуровым даже готов дойти до рукоприкладства, чтобы отстоять честь супруги. Как пишет РИА "Новости", высказывание продюсера о том, что он может "треснуть по башке" адвокат артиста расценил как прямую угрозу.

"В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ – "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью", – указал Алексей Добрынин.

От лица Сергея Шнурова правозащитник подал заявление на Иосифа Пригожина. Сейчас следователи начали доследственную проверку, чтобы определить состав преступления.

По предъявляемой статье Пригожину может грозить лишением свободы до двух лет.

Сам продюсер отреагировал на новость о заявлении Шнурова в полицию крайне резко.

"Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это г*** не существует", – рассказал он в беседе с телеканалом "360".