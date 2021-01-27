Поклонники гадают: удалила певица свою знаменитую родинку или нет

Кажется, что Вера Брежнева решилась на кардинальные перемены во внешности. Сегодня экс-солистка "ВИА Гры" опубликовала короткое видео, на котором не видно ее главной изюминки – родинки под нижней губой.

СМИ тут же начали гадать: прибегла певица к помощи хирургов, либо пикантную деталь перестало быть видно из-за слишком большого количества фильтров. К слову, ролик получился очень коротким. В Сети тут же предположили, что Вера просто не хотела, чтобы поклонники заметили изменения, ведь на последних снимках родинка на месте.

При этом ранее артистка признавалась, что хочет удалить все родинки на своем теле, но ей тяжело пойти на этот шаг, потому что она к ним привыкла, сообщает "Дни24".

Ранее Вера Брежнева рассказала, почему ушла из "ВИА Гры" в 2007 году. Певица призналась, что покинуть коллектив ее вынудили проблемы со здоровьем, которые появились из-за слишком плотного графика.