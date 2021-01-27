Максакова могла вернуться в Россию из-за Корчевникова

Максакова могла вернуться в Россию из-за Корчевникова
Мария Максакова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Оперную певицу заметили на съемочной площадке

Возвращение Марии Максаковой в Россию наделало много шуму. Последние годы оперная певица проживала в Киеве со своим младшим ребенком, которого родила от Дениса Вороненкова, которого убили прямо в центре Незалежной в 2017 году. И если Станислав Садальский заявил, что Максакова была в РФ еще в ноябре прошлого года, журналисты выяснили, что диву видели на съемках "Судьбы человека". 

В Сети появились фотографии, на которых Мария в красном платье стоит на съемочной площадке рядом с Борисом Корчевниковым. В руках оперная дива держит красивый букет цветов. 

Возможно, Максакова решила вернуться на родину ради того, чтобы дать интервью Корчевникову. Также фотографии, появившиеся в распоряжении "Комсомольской правды", опровергают слова Садальского о том, что певица уже давно вернулась в Киев. 

Ранее Анатолий Вассерман прокомментировал приезд Марии в Россию Марии. По словам публициста, Максакова будет вынуждена остаться в Москве, поскольку ситуация в Незалежной, мягко говоря, неспокойная. При этом свою роль сыграет желание звезды больше зарабатывать. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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А что? Может глядя на эту дорогую ш..<цензура> у кого-то из богатеньких появиться естественное желание...
Она за большие деньги, особенно за очень большие не откажет! Сладко жить и вкусно есть <цензура> как хочется!
Гость
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Для таких шалав не существуют ни нравственных, ни государственных границ и они везде шастают как мыши по амбару.
Гость
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Да на <цензура> она обосралась, подстилка бандеровская
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