Оперную певицу заметили на съемочной площадке

Возвращение Марии Максаковой в Россию наделало много шуму. Последние годы оперная певица проживала в Киеве со своим младшим ребенком, которого родила от Дениса Вороненкова, которого убили прямо в центре Незалежной в 2017 году. И если Станислав Садальский заявил, что Максакова была в РФ еще в ноябре прошлого года, журналисты выяснили, что диву видели на съемках "Судьбы человека".

В Сети появились фотографии, на которых Мария в красном платье стоит на съемочной площадке рядом с Борисом Корчевниковым. В руках оперная дива держит красивый букет цветов.

Возможно, Максакова решила вернуться на родину ради того, чтобы дать интервью Корчевникову. Также фотографии, появившиеся в распоряжении "Комсомольской правды", опровергают слова Садальского о том, что певица уже давно вернулась в Киев.

Ранее Анатолий Вассерман прокомментировал приезд Марии в Россию Марии. По словам публициста, Максакова будет вынуждена остаться в Москве, поскольку ситуация в Незалежной, мягко говоря, неспокойная. При этом свою роль сыграет желание звезды больше зарабатывать.