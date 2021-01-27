Звезду "Бумера" изуродовали на съемках

Звезду "Бумера" изуродовали на съемках
Андрей Мерзликин. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист получил серьезное повреждение лица

У Андрея Мерзликина случилась производственная травма. Премьера спектакля "Лес" Александра Островского обернулась для него гематомой. Артист решил не скрывать сей факт от широкой аудитории и выложил фотографию физиономии с подбитым глазом на своей странице в "Инстаграм".

В этой постановке артист нашумевшей киноленты "Бумер" предстал в образе пройдохи Несчастливцева. Герой Мерзликина рылся по помойкам и носил старые лохмотья. В какой-то момент он должен был швырнуть резиновый сапог, однако тот срикошетил от сцены и отскочил звезде прямо в глаз. В итоге домой Андрей вернулся с сиреневым фингалом.

"Вот это самоотдача, главное, инвалидов не играть", "Профессия повышенного риска", "Ох, ты ж, блин. Поаккуратнее там, в Лесу", - пишут комментаторы под фото с ярким снимком.  

Кстати, недавно сообщалось, что во МХАТ имени Горького показали спектакль "Лес" в новой постановке. Спектакль получился больше про 2021-й, чем про 1871 год.

Ольга ФЕДОРОВА

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