Певица публично призвала Примадонну на помощь

Шоу "Дом-2" закрыли, однако Ольга Бузова и Ксения Бородина не пропали с телеэкранов. Их проект "Бородина против Бузовой" продолжает выходить в эфир. На последнем выпуске поющая ведущая решила воспользоваться возможностью и обратилась к Алле Пугачевой с экрана телевизора. Несмотря на скандал с "Голубым огоньком", артистка призналась, что нуждается в помощи более опытной коллеги по звездному цеху.



Впрочем, подмога королевы эстрады на самом деле понадобилась одной из участниц шоу. Звезда скандальной телестройки Алена Ашмарина пожаловалась, что незадолго до Нового года ее страницу в "Инстаграм" взломали. О "чудодейственном" средстве от интернет-мошенников рассказал эксперт телепередачи, журналист Денис Сорокин.

По словам шоумена, он уже несколько раз попадал в такую же ситуацию. Сорокин уверяет, что однажды подошел к Алле Борисовне и попросил ее сделать с ним совместную фотографию для того, чтобы создать "оберег" от кибератак. Мол, если его страницу снова взломают, то будут "иметь дело" с Пугачевой. И вот уже пять лет страницу журналиста никто не трогает.

Бузовой такая идея пришлась по вкусу.

"Алла Борисовна, помогите, пожалуйста. Видите, как ваше лицо и ваше слово помогло. Я мечтаю с вами познакомиться!" – во всеуслышание объявила артистка на очередном выпуске шоу.

К слову, недавно Бузова поделилась своими впечатлениями об известиях, что Пугачева якобы запретила приглашать ее на телевизионные новогодние шоу.