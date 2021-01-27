Поклонники стали использовать могилу Фриске для магических ритуалов - СМИ

Поклонники стали использовать могилу Фриске для магических ритуалов - СМИ
Жанна Фриске. Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com
Молодые девушки толпами ходят к месту захоронения певицы

Работники кладбища, где покоится Жанна Фриске, заметили странную тенденцию. Оказалось, что каждую зиму девушки приходят к могиле артистки и раскидывают лепестки роз, а затем берут немного снега с памятника, после чего уходят.

По словам охранников, это началось спустя полгода после похорон. Каждую зиму молодые девушки приходят к могиле, недолго стоят у нее, а затем незаметно разбрасывают лепестки. 

"Ничего плохо не делают. Только чуть снега соскребут с памятника, да лепестки свои же, и все. Но что ж в этом плохого, снег и так чистить надо", – рассказали работники Николо-Архангельского кладбища "Экспресс газете". 

Долгое время этот загадочный ритуал оставался без объяснений, однако тайну выдала одна из поклонниц, которая поинтересовалась у охранников, где находится могила экс-солистки "Блестящих", на которой можно приворожить парня.

Оказывается, даже есть особая инструкция, которая якобы поможет влюбить в себя желанного парня. Для этого нужно собрать снег с могилы Фриске, а растаявшую воду добавить в суп любимого. В тот раз работники погоста девушку выпроводили и лишь потом вспомнили, что девушки ходят к месту захоронения буквально толпами. 

Ранее появление фотографии певицы на рекламном баннере компании, занимающейся изготовлением могильных плит, стало причиной крупного скандала. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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