Бессменная ведущая "Аншлага" не держит зла на своего воспитанника

Регина Дубовицкая решила рассказать свою версию конфликта, произошедшего после ухода Ефима Шифрина из "Аншлага".

Тогда юмористическую передачу покинули еще двое коллег артиста - Клара Новикова и Михаил Евдокимов, однако позже они вернулись в шоу, чем очень разозлили юмориста. Дубовицкая призналась, что лично не присутствовала при конфликте звезд, отметив, что даже после ухода Шифрина из передачи, они всегда поддерживали связь.

В те дни, когда произошла ссора, ведущая лежала с температурой, из-за этого даже не смогла довести программу до конца. И несмотря на конфликт, Шифрин был первым, кто пришел ее проведать.

"Жалею, что он порвал с эстрадой. С другой стороны, он прекрасно выступает в театре. Еще скажу, что когда я попала в аварию в Черногории, первым, кто позвонил Винокуру и предложил свою помощь, был именно Шифрин. Я этого никогда не забуду", – вспомнила Дубовицкая.



Создательница "Аншлага" в беседе "Телепрограммой" также отметила, что артист, которого она ласково зовет Фимой, стал известным благодаря ей и ее передаче.

Однако сам Шифрин, кажется, считает иначе. По словам артиста, его уход из передачи нельзя назвать мирным, отметив, что "Аншлаг" закончился для него раньше, чем актер его покинул.