"Я этого никогда не забуду": Дубовицкая раскрыла подробности конфликта с Шифриным

"Я этого никогда не забуду": Дубовицкая раскрыла подробности конфликта с Шифриным
Регина Дубовицкая. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Бессменная ведущая "Аншлага" не держит зла на своего воспитанника

Регина Дубовицкая решила рассказать свою версию конфликта, произошедшего после ухода Ефима Шифрина из "Аншлага".

Тогда юмористическую передачу покинули еще двое коллег артиста - Клара Новикова и Михаил Евдокимов, однако позже они вернулись в шоу, чем очень разозлили юмориста. Дубовицкая призналась, что лично не присутствовала при конфликте звезд, отметив, что даже после ухода Шифрина из передачи, они всегда поддерживали связь. 

В те дни, когда произошла ссора, ведущая лежала с температурой, из-за этого даже не смогла довести программу до конца. И несмотря на конфликт, Шифрин был первым, кто пришел ее проведать. 

"Жалею, что он порвал с эстрадой. С другой стороны, он прекрасно выступает в театре. Еще скажу, что когда я попала в аварию в Черногории, первым, кто позвонил Винокуру и предложил свою помощь, был именно Шифрин. Я этого никогда не забуду", – вспомнила Дубовицкая.

Создательница "Аншлага" в беседе "Телепрограммой" также отметила, что артист, которого она ласково зовет Фимой, стал известным благодаря ей и ее передаче. 

Однако сам Шифрин, кажется, считает иначе. По словам артиста, его уход из передачи нельзя назвать мирным, отметив, что "Аншлаг" закончился для него раньше, чем актер его покинул. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россия подготовилась к попытке Японии и США захватить Курилы

В регионе создана самодостаточная боевая группировка ВС РФ

Канада и США оказались на грани ссоры из-за решения Байдена по нефтепроводу

Новый американский лидер лишил работы около тысячи рабочих Альберты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей