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Регина Дубовицкая решила рассказать свою версию конфликта, произошедшего после ухода Ефима Шифрина из "Аншлага".
Тогда юмористическую передачу покинули еще двое коллег артиста - Клара Новикова и Михаил Евдокимов, однако позже они вернулись в шоу, чем очень разозлили юмориста. Дубовицкая призналась, что лично не присутствовала при конфликте звезд, отметив, что даже после ухода Шифрина из передачи, они всегда поддерживали связь.
В те дни, когда произошла ссора, ведущая лежала с температурой, из-за этого даже не смогла довести программу до конца. И несмотря на конфликт, Шифрин был первым, кто пришел ее проведать.
"Жалею, что он порвал с эстрадой. С другой стороны, он прекрасно выступает в театре. Еще скажу, что когда я попала в аварию в Черногории, первым, кто позвонил Винокуру и предложил свою помощь, был именно Шифрин. Я этого никогда не забуду", – вспомнила Дубовицкая.
Создательница "Аншлага" в беседе "Телепрограммой" также отметила, что артист, которого она ласково зовет Фимой, стал известным благодаря ей и ее передаче.
Однако сам Шифрин, кажется, считает иначе. По словам артиста, его уход из передачи нельзя назвать мирным, отметив, что "Аншлаг" закончился для него раньше, чем актер его покинул.
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