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Смерть знаменитой певицы Юлии
Началовой до сих пор будоражит умы ее поклонников. Накануне пиар-директор
артистки Анна Исаева раскрыла детали сложных отношений знаменитости с бывшим
супругом, хоккеистом Александром Фроловым.
Подруга покойной звезды не исключает, что скандалы со спортсменом могли обострить состояние и так ослабленной артистки и приблизить ее трагическую смерть.
По словам Исаевой, в период отношений (певица и хоккеист встречались с 2011 по 2016 годы) Началова безумно любила Фролова. В порыве страсти она даже отписала ему половину своего жилища.
После разрыва Фролов начал докучать артистке и даже угрожал ей. Исаева припоминает, что сама видела смс-сообщения, где тот грозился заселить посторонних людей на свою половину в квартире Юлии.
Началова очень переживала из-за этого, а перед смертью у нее резко подскочил сахар, что является последствием сильного стресса, отметила на шоу "Док-ток" Исаева.
Кстати, недавно стало известно предсмертное признание Началовой. Ее близкая подруга рассказала, что тревожило артистку накануне гибели.
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