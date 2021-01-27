У экс-возлюбленных были весьма натянутые отношения

Смерть знаменитой певицы Юлии Началовой до сих пор будоражит умы ее поклонников. Накануне пиар-директор артистки Анна Исаева раскрыла детали сложных отношений знаменитости с бывшим супругом, хоккеистом Александром Фроловым.



Подруга покойной звезды не исключает, что скандалы со спортсменом могли обострить состояние и так ослабленной артистки и приблизить ее трагическую смерть.

По словам Исаевой, в период отношений (певица и хоккеист встречались с 2011 по 2016 годы) Началова безумно любила Фролова. В порыве страсти она даже отписала ему половину своего жилища.

После разрыва Фролов начал докучать артистке и даже угрожал ей. Исаева припоминает, что сама видела смс-сообщения, где тот грозился заселить посторонних людей на свою половину в квартире Юлии.

Началова очень переживала из-за этого, а перед смертью у нее резко подскочил сахар, что является последствием сильного стресса, отметила на шоу "Док-ток" Исаева.

Кстати, недавно стало известно предсмертное признание Началовой. Ее близкая подруга рассказала, что тревожило артистку накануне гибели.