"Хочу, чтобы все знали": стало известно о последней воле Началовой

"Хочу, чтобы все знали": стало известно о последней воле Началовой
Юлия Началова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Перед смертью певица позвонила своей подруге и передала важную информацию

Накануне вышла последняя часть фильма, посвященного памяти Юлии Началовой. Подруга артистки, Анна Исаева рассказала, почему певица рассталась со своим последним возлюбленным – хоккеистом Александром Фроловым.

За некоторое время до своей смерти Началова позвонила подруге и раскрыла всю правду. Оказывается, разрыв был инициативой самого Фролова.

"Юля сказала, что Александр Фролов ее бросил. Ушел от нее к ее подруге, которая была женой его лучшего друга в Америке", – передала слова звезды Исаева.

Исполнительница хита "Герой не моего романа" хотела, чтобы об этом узнала общественность. Также артистка высказалась о квартире, часть которой она в любовном порыве переписала на хоккеиста. Напомним, жилплощадь когда-то купил бывший муж Началовой Евгений Алдонин. После развода с артисткой он принял решение оставить апартаменты жене и дочери Вере.

"Хочу, чтобы все знали, что эту квартиру я переписала ему [Фролову] в беспамятном состоянии. Я была под лекарствами", – заявила Юлия.

Началова и Фролов состояли в отношениях около пяти лет. Именно к хоккеисту певица ушла от Алдонина. Однако в 2016 году возлюбленные расстались.

Ранее стало известно о том, что Александр угрожал Юлии перед ее смертью. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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