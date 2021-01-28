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Скончалась американская актриса и комедиантка Клорис Личмен. Стало известно, что смерть настигла звезду в ее доме в Калифорнии.
Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на представителя актрисы Монику Мосс.
За свою легендарную карьеру Личмен получила восемь премий "Эмми", а также стала лауреаткой "Оскара" и "Золотого глобуса". Она сыграла в таких кинокартинах, как "Техасвилль", "Плохой Санта", "Очень страшное кино 4", "Гамбит", "Скауты против зомби" и других.
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