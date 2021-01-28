"Решил отомстить": Киркоров едет на "Евровидение-2021"

Поп-король будет представлять на конкурсе Молдавию

Филипп Киркоров в этом году снова поедет на "Евровидение". На этот раз команда артиста будет представлять на конкурсе Молдову.

Поп-король взялся за продюсирование Наталии Гордиенко. По его словам, песню "талантливой русской девушке" написал поэт Михаил Гуцериев.

"Моя мечта, чтобы Наташа спела там свою песню три раза. Как победитель!"

– признался Киркоров. Сам он на "Евровидении" 1995 года занял 17 место и теперь хочет добиться первого места.

"Я решил отомстить, сказал себе, что возьму этот конкурс измором, – цитирует певца "Комсомольская правда. – Практически все время я там в шаге от победы".

Ранее стало известно, почему Киркоров расстался с близким ему человеком.

Карина СИРАЗОВА

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