Певица не поскупилась на шикарное празднование юбилея

Несколько дней назад Ольга Бузова с размахом отметила свое 35-летие. Журналистам удалось выяснить, сколько звезда "Дома-2" заплатила за организацию грандиозной вечеринки.

По некоторым данным, праздник обошелся Бузовой примерно в пять миллионов рублей, передает "Комсомольская Правда".

Первым пунктом в статье расходов идет аренда банкетного зала. За это нужно отдать около 400 тысяч рублей. Сам банкет стоит от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Не удивительно, ведь каждая звезда хочет порадовать гостей изысканными угощениями. Исполнительница хита "Мало половин", например, сделала ставку на черную икру.

Не стоит забывать про праздничный торт. За один килограмм лакомства необходимо заплатить от 10 тысяч рублей. Примечательно, что торт Ольга заказывала у известного кондитера Рената Агзамова.

Декор зала обойдется в сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Сюда входит организация фотозоны и многочисленные украшения.

Выступления других звезд стоят от двух миллионов рублей. На свой юбилей Бузова пригласила солиста популярной группы "Руки вверх" Сергея Жукова.

Ранее стало известно, что после ссоры Бузова обратилась за советом к Алле Пугачевой.