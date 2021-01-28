В истории с многомиллионной коллекцией Баталова поставили точку

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Загадочная история с картинами Амедео Модильяни, которые якобы хранились в коллекции Алексея Баталова, наконец прояснилась. Адвокат семьи Юлия Антонова заявила, что произведений итальянского художника у советского артиста никогда не было.
"Баталовы не теряли никаких произведений Модильяни, да и никогда не имели их",
– сообщила юрист, посоветовав все вопросы задавать Элине Мазур, которая и рассказала о якобы пропавших работах творца стоимостью 30 млрд рублей. По мнению Антоновой, Мазур таким образом просто пыталась привлечь к себе внимание.
А вот ценные вещи Анны Ахматовой, которая дружила с матерью актера, у Баталовых действительно были. Адвокат отметила, что все передали родным поэтессы еще при жизни советского артиста.
"Из архива Алексея Владимировича же пропали его письма, стихи, его собственные картины",
– приводит слова Антоновой Teleprogramma.pro.
Слухам о потерянных произведениях Модильяни коллекционеры не поверили сразу. Однако по некоторым данным, ценные вещи из коллекции матери Алексея Баталова вдова Гитана Леонтенко пыталась продать еще при жизни мужа.
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