В истории с многомиллионной коллекцией Баталова поставили точку

В истории с многомиллионной коллекцией Баталова поставили точку
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Произведения итальянского художника не были утеряны

Загадочная история с картинами Амедео Модильяни, которые якобы хранились в коллекции Алексея Баталова, наконец прояснилась. Адвокат семьи Юлия Антонова заявила, что произведений итальянского художника у советского артиста никогда не было.

"Баталовы не теряли никаких произведений Модильяни, да и никогда не имели их",

– сообщила юрист, посоветовав все вопросы задавать Элине Мазур, которая и рассказала о якобы пропавших работах творца стоимостью 30 млрд рублей. По мнению Антоновой, Мазур таким образом просто пыталась привлечь к себе внимание.

А вот ценные вещи Анны Ахматовой, которая дружила с матерью актера, у Баталовых действительно были. Адвокат отметила, что все передали родным поэтессы еще при жизни советского артиста.

"Из архива Алексея Владимировича же пропали его письма, стихи, его собственные картины",

приводит слова Антоновой Teleprogramma.pro.

Слухам о потерянных произведениях Модильяни коллекционеры не поверили сразу. Однако по некоторым данным, ценные вещи из коллекции матери Алексея Баталова вдова Гитана Леонтенко пыталась продать еще при жизни мужа.

Карина СИРАЗОВА

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