Собчак в бикини похвасталась подтянутой фигурой

Собчак в бикини похвасталась подтянутой фигурой
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/
Телеведущая снялась на пляже во время семейного отдыха

Ксения Собчак продолжает делиться солнечными кадрами с курорта. На этот раз блондинка опубликовала фото в бикини на берегу океана. В Сети обратили внимание на фигуру звезды.

Телеведущая снялась с раздельном купальнике фиолетового цвета и соломенной шляпе. Артистка позировала с двумя клетками из дерева, изображая весы, на фоне пальм и лазурных вод океана.

Похоже, занятия спортом не прошли для Ксении даром: в "Инстаграм" отметили подтянутую фигуру ведущей. Некоторые даже пошутили, что после этой публикации появилось желание сходить в тренажерный зал:

"Шикарный вид", "В какой вы ведьминской форме, Ксения", "А тело то подтянула! Красотка", "Как обычно неотразима", "Конфетка".

Не обошлось и без критики. В комментариях предположили, что формы телеведущей – заслуга фоторедакторов, а вовсе не ее: "Пардон, конечно, а что между ног, неудачный фотошоп?", "С купальником что-то не срослось".

Ранее Собчак рассказала, как ее выгнали из ресторана за пьяный вид. Тогда ведущая решила задуматься о своем образе жизни.

Карина СИРАЗОВА

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