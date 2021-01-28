Красавица ответила на вопрос поклонника

Анна Заворотнюк является довольно скрытной девушкой. Она не любит рассказывать не только про состояние звездной матери, но и про свою личную жизнь. Однако накануне наследница Анастасии приоткрыла завесу тайны.

Заворотнюк-младшая вновь пообщалась с поклонниками в инстаграм-историях. Один из подписчиков поинтересовался, есть ли у нее любимый человек. Анна не стала увиливать от ответа.

"Да, мы вместе уже очень много лет", – призналась она.

Дочь актрисы сопроводила свой ответ фотографией, на которой она запечатлена с шикарным букетом. Возможно, цветы девушке подарил именно ее возлюбленный.

Однако имя молодого человека Анна сочла нужным не раскрывать. Это только разожгло интерес поклонников к личной жизни наследницы звезды "Моей прекрасной няни".

Также Заворотнюк-младшая поделилась секретом длительных и гармоничных отношений. По ее словам, все дело – в любви, которая способна выявить в партнере лучшие качества.

Ранее стало известно о том, что Заворотнюк планирует в ближайшее время покинуть Россию.