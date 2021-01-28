Молодой человек всячески пытался избежать конфликта

Сын Валентины Легкоступовой раскрыл правду о вдовце певицы Юрии Фирсове. Матвей рассказал, что незадолго до смерти артистки яхтсмен выгнал его из квартиры.

Инцидент произошел в 20-х числах июля. Тогда Матвей поехал на встречу с матерью и Фирсовым. Супруги только вернулись из Павловского Посада. Молодой человек застал артистку и яхтсмена сидящими в кафе. Парня сразу насторожил тот факт, что от обоих пахло алкоголем. Наследник исполнительницы хита "Ягода-малина" отметил, что родительнице нельзя принимать спиртное, на что Юрий отреагировал очень буйно. Он приказал Матвею ехать на квартиру и ждать их там.

Сын Легкоступовой не стал выяснять отношения и поехал домой. Спустя некоторое время вернулись певица и яхтсмен. Матвей еще раз акцентировал внимание на том, что звездной матери не рекомендуется выпивать, поскольку ей свойственна непереносимость алкоголя. Тут-то Фирсов и набросился на парня, ударив его в нос.

"Я решил уйти в свою комнату и поговорить с ним, когда он протрезвеет, но он выломал ко мне дверь и стал угрожать двумя ножами", – вспомнил молодой человек.

Юрий заявил, что только он имеет право говорить, что делать его жене. Когда Матвей вышел на лестничную площадку, чтобы немного успокоиться, Фирсов попросту закрыл дверь. Парню пришлось ночевать в подъезде.

На утро он все-таки попал домой. Яхтсмен пустил наследника супруги только для того, чтобы он забрал личные вещи и уехал. Поговорить с артисткой мужчина не дал, пишет РИА ФАН.

Ранее стало известно, что Фирсов придумал способ отвести от себя подозрения в смерти Легкоступовой.