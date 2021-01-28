Актер не хочет подписывать передачу прав на банковскую ячейку

Софья Кругликова требует, чтобы Михаил Ефремов отдал ей деньги, спрятанные им незадолго до ареста. Из-за нежелания мужа это делать она отказалась собирать ему передачки в тюрьму. Об этом пишут журналисты.

По слухам, у семьи актера заканчиваются средства, пока тот находится в колонии. Артист обналичил сбережения и запер их в банковской ячейке, доступа к которой больше ни у кого нет. Жена, пытаясь добиться прав на него, отправляет к Ефремову в колонию адвокатов, чтобы супруг поставил подпись. Актер же предоставлять доступ Кругликовой к деньгам отказывается.

Поведение мужа так разозлило Софью, что теперь она отказывается отправлять ему передачки в колонию, сообщает телеграм-канал Mash.

Получить запертые в банковской ячейке деньги Кругликова пытается не первый месяц. После ареста ей предоставили доступ лишь к счету мужа, где хранится около 6 млн рублей. А вот основных богатств Ефремов супругу лишил. Причем наследство Софья пыталась заполучить еще до смертельной аварии, чтобы оно не досталось детям от других браков актера.