Актер и его супруга были категорически против посещения роддома

Илья Носков – примерный муж и отец. Актер воспитывает троих детей, которых ему подарила жена Полина. Оказывается, все наследники звезды сериала "Азазель" появились на свет в домашних условиях.

В эфире передачи "Судьба человека" Носков объяснил, почему они с супругой отказывались от традиционных родов в больнице.

"Это был какой-то бзик. Я брал всю ответственность на себя", - высказался Илья.

По словам артиста, они с Полиной имели достаточный багаж знаний, чтобы провести роды дома. Носков до сих пор благодарен избраннице за то, что она полностью доверилась ему.

Актер отметил, что супруга с каждым годом становится все красивее и мудрее.

"Она у меня неимоверная красотка", – заявил Илья.

Он рассказал, что Полина является менеджером по подбору персонала. Женщина работает с английским языком.

Также актер поведал, как произошло его первое знакомство с женой. Встреча будущих супругов состоялась в Санкт-Петербурге. Носков увидел симпатичную девушку, играющую в бильярд. Он попросил у нее номер телефона. Позже Илья и Полина сходили в театр, после чего не захотели больше расставаться. В 2004 году возлюбленные сыграли свадьбу и обвенчались.

Илья Носков сыграл в таких сериалах, как "Азазель", "Московская сага", "Каменская 5", "Великая" и других.