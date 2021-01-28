Актриса сожалеет, что не смогла ответить обидчику

Накануне Эвелина Бледанс пережила неприятную ситуацию, о чем решила рассказать подписчикам. Ведущая опубликовала небольшой ролик – в кадре можно разглядеть слезы на глазах звезды.

"Меня очень сильно обидели, можно даже сказать унизили мое достоинство",

– призналась актриса. Подробно о случившемся она рассказывать не стала, пояснив лишь, что это сделали "через маленького по должности человека". Бледанс решила поделиться неприятной историей лишь с самыми близкими – знают только два человека.

Звезда вышла из ситуации скандалов и проклятий, стиснув зубы. Тем не менее, артистка жалеет, что просто проглотила обиду и не смогла постоять за себя. В "Инстаграм" Бледанс задалась вопросом, правильно ли она поступила.

"Поступила истинно по-королевски!", "Бумеранг сработает рано или поздно", "Эвелина, Вы очень сильная, красивая и позитивная женщина!"

– поддержали знаменитость в комментариях. Некоторые отметили, что в подобных ситуациях действуют так же – пытаются просто смириться и простить обидчика.

Ранее Бледанс показала фото со своим "новым мужем". Напомним, что актриса развелась четыре года назад.