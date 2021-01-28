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Накануне Эвелина Бледанс пережила неприятную ситуацию, о чем решила рассказать подписчикам. Ведущая опубликовала небольшой ролик – в кадре можно разглядеть слезы на глазах звезды.
"Меня очень сильно обидели, можно даже сказать унизили мое достоинство",
– призналась актриса. Подробно о случившемся она рассказывать не стала, пояснив лишь, что это сделали "через маленького по должности человека". Бледанс решила поделиться неприятной историей лишь с самыми близкими – знают только два человека.
Звезда вышла из ситуации скандалов и проклятий, стиснув зубы. Тем не менее, артистка жалеет, что просто проглотила обиду и не смогла постоять за себя. В "Инстаграм" Бледанс задалась вопросом, правильно ли она поступила.
"Поступила истинно по-королевски!", "Бумеранг сработает рано или поздно", "Эвелина, Вы очень сильная, красивая и позитивная женщина!"
– поддержали знаменитость в комментариях. Некоторые отметили, что в подобных ситуациях действуют так же – пытаются просто смириться и простить обидчика.
Ранее Бледанс показала фото со своим "новым мужем". Напомним, что актриса развелась четыре года назад.
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