"Боремся": Добронравов высказался об окончании съемок сериала "Сваты"

"Боремся": Добронравов высказался об окончании съемок сериала "Сваты"
Федор Добронравов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнитель роли Ивана Будько точного срока завершения работы над фильмом не назвал

Многочисленные поклонники "Сватов" по-прежнему озабочены вопросом, будут ли продолжаться съемки сериала и когда. Это можно сделать уже в наступившем году, но при одном условии, выразил мнение снимающийся в ленте актер кино и театра Федор Добронравов.

Называть срок завершения работы над фильмоми исполнитель роли Ивана Будько не стал. По его словам, с продюсерами давно не связывались, и нельзя сказать, что ждет картину.

Съемки возобновятся, если откроются границы между странами, дал понять актер. И отметил, что ситуация с коронавирусом все еще развивается, и не известно, когда закончатся ограничения.

"Мы все боремся, чтобы это все поскорее завершилось. Я про пандемию, а там бог его знает, что будет",  

сказал Добронравов корреспонденту "Телепрограммы".

Недавно на слухи о завершении съемок комедии отреагировал сыгравший в ней роль Максима Ковалева актер Даниил Белых. Он сообщил, что все идет "по плану".

Работа над очередной, седьмой, частью сериала "Сваты" началась в Белоруссии год назад. Продолжить съемки планировали в мае 2020 года, однако этому помешал коронавирус.

Полина ДОРОЖКИНА

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Подснежник
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Федя! Может хватит уже?
Дайте на экране чему-то другому покрасоваться!
Надо, Федя, надо!!!
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