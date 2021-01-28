Состояние ухудшилось: Ланового подключили к ИВЛ

Состояние ухудшилось: Ланового подключили к ИВЛ
Василий Лановой. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Артиста перевели в реанимацию после нескольких недель в больнице

Василия Ланового, которого госпитализировали с коронавирусом в начале января, подключили к аппарату ИВЛ. Состояние советского актера резко ухудшилось, пишут СМИ.

Сегодня уровень кислорода в крови народного артиста упал, из-за чего его перевели в реанимацию. Телеграм-канал Mash сообщает о его тяжелом состоянии.

За последние дни Лановой сдал четыре теста на коронавирус, и все они оказались отрицательными. Около трех недель назад в больнице говорили, что у Василия Семеновича 5% поражение легких и небольшая температура. Выписывать 87-летнего актера не спешили из-за слабости, но состояние врачи оценивали как стабильное.

Изначально родные решили отправить Ланового в больницу лишь из-за возраста, чтобы подхвативший коронавирус артист был под присмотром врачей. 2 января его госпитализировали вместе с супругой Ириной Купченко.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Старенький уже. Жалко, если помрет.
Опять, символ ушедшей эпохи... Здоровья ему.
Гость Галина из Карабаша
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Дай, Господи, ему выздороветь.
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