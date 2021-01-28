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Василия Ланового, которого госпитализировали с коронавирусом в начале января, подключили к аппарату ИВЛ. Состояние советского актера резко ухудшилось, пишут СМИ.
Сегодня уровень кислорода в крови народного артиста упал, из-за чего его перевели в реанимацию. Телеграм-канал Mash сообщает о его тяжелом состоянии.
За последние дни Лановой сдал четыре теста на коронавирус, и все они оказались отрицательными. Около трех недель назад в больнице говорили, что у Василия Семеновича 5% поражение легких и небольшая температура. Выписывать 87-летнего актера не спешили из-за слабости, но состояние врачи оценивали как стабильное.
Изначально родные решили отправить Ланового в больницу лишь из-за возраста, чтобы подхвативший коронавирус артист был под присмотром врачей. 2 января его госпитализировали вместе с супругой Ириной Купченко.
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