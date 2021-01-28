Телеведущая похвасталась отличной фигурой

Регина Тодоренко продолжает делиться с поклонниками фотографиями с отдыха на Бали. Последний снимок звезды "Орла и решки" произвел особый фурор, так как на нем телеведущая продемонстрировала подтянутую фигуру.

На фотографии Регина в светлом купальнике позирует на берегу океана. Тодоренко стоит полубоком, кокетливо смотря в кадр через плечо. Блогер лучезарно улыбается, наслаждаясь красотами природы. Стоит отметить, что окружающая обстановка действительно впечатляет – светлый песок с мелкими ракушками, прозрачная вода и голубое бездонное небо.

Пользователи "Инстаграм" сразу же обратили внимание на формы телеведущей.

"Богиня!", "Фигурка у вас просто великолепная", "Красивые виды))", "Шикарная", "Хорошо выглядите", "Чудо-женщина", – написали восторженные поклонники.

Некоторые отметили, что Тодоренко очень идет загар. Якобы с ним звезда выглядит как настоящая островитянка.

Напомним, Регина отправилась отдыхать вместе со своим мужем – певцом Владом Топаловым, а также 2-летним сыном Майклом. На Бали блогер активно осваивает серфинг и посещает с семьей местные достопримечательности, запечатлевая приключения на фото и видео.

Ранее партнер Тодоренко по шоу "Ледниковый период", Роман Костомаров, рассказал о неприязни к телеведущей.