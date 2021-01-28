"Чудо-женщина": Тодоренко выставила загорелые формы напоказ

"Чудо-женщина": Тодоренко выставила загорелые формы напоказ
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Телеведущая похвасталась отличной фигурой

Регина Тодоренко продолжает делиться с поклонниками фотографиями с отдыха на Бали. Последний снимок звезды "Орла и решки" произвел особый фурор, так как на нем телеведущая продемонстрировала подтянутую фигуру.

На фотографии Регина в светлом купальнике позирует на берегу океана. Тодоренко стоит полубоком, кокетливо смотря в кадр через плечо. Блогер лучезарно улыбается, наслаждаясь красотами природы. Стоит отметить, что окружающая обстановка действительно впечатляет – светлый песок с мелкими ракушками, прозрачная вода и голубое бездонное небо.

Пользователи "Инстаграм" сразу же обратили внимание на формы телеведущей.

"Богиня!", "Фигурка у вас просто великолепная", "Красивые виды))", "Шикарная", "Хорошо выглядите", "Чудо-женщина", – написали восторженные поклонники.

Некоторые отметили, что Тодоренко очень идет загар. Якобы с ним звезда выглядит как настоящая островитянка.

Напомним, Регина отправилась отдыхать вместе со своим мужем – певцом Владом Топаловым, а также 2-летним сыном Майклом. На Бали блогер активно осваивает серфинг и посещает с семьей местные достопримечательности, запечатлевая приключения на фото и видео.

Ранее партнер Тодоренко по шоу "Ледниковый период", Роман Костомаров, рассказал о неприязни к телеведущей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Путин послал Байдену тайный сигнал

Россия не оставит без внимания жесткие действия в свой адрес со стороны США

Пушков осадил генсека НАТО за слова об "агрессии России"

Сенатор предрек западному альянсу скорый распад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей