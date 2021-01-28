Может потерять память: Алибасов сильно сдал после госпитализации

Может потерять память: Алибасов сильно сдал после госпитализации
Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость проходит курс реабилитации

Несколько дней назад стало известно о том, что Бари Алибасов попал в больницу. Из-за того, что композитор активно баловался алкогольной и табачной продукцией во время новогодних праздников, у него произошло нарушение кровообращения. Сын основателя группы "На-на" рассказал, как себя чувствует отец.

По словам Алибасова-младшего, 20-го января состояние музыканта резко ухудшилось. Кровь перестала доходить до участков мозга и кончиков пальцев артиста. У него начались провалы в памяти, также Бари Каримович не мог встать на ноги.

Наследник композитора отметил, что если кровь долгое время не приливает к мозгу, то запускается процесс постепенного отмирания тканей органа. Мужчина добавил, что у родителя до сих пор не восстановилась память.

"У него сейчас память включается-выключается, а может тогда вообще отрубиться. Это не угрожает жизни, но угрожает памяти, а это еще даже и страшнее", – высказался он.

В худшем случае Бари Каримович может превратиться в "овоща", передает издание "Дни.ру".

На данный момент Алибасов находится в палате для реабилитации. Врачам удалось восстановить кровообращение продюсера.

Ранее пиар-директор Алибасова забил тревогу из-за его пропажи. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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Надо очистителя канализации хлебнуть - помогает.
Стакашу накатить и по Шушкшинихам прошвырнуться))).
Такой пиар получиться - пальчики оближешь)))
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