Артистка счастлива, что все осталось позади

Долгое время общественность наблюдала за конфликтом между Любовью Успенской и ее наследницей Татьяной Плаксиной. Женщины публично поливали друг друга грязью, обвиняя во всех грехах. Однако в конце декабря мать и дочь помирились. Исполнительница русского шансона рассказала, через что ей пришлось пройти.

Певица поблагодарила всех поклонниц, которые поддерживали ее в это непростое время. Успенская призналась – ссора с Плаксиной стала для нее настоящим ударом.

"Слава Богу, я пережила этот страшный этап. Никогда никому не желаю, ни одной женщине, ни одной матери, побывать в моей шкуре", – отметила Любовь Залмановна.

Королева русского шансона пожелала всем взаимопонимания с детьми. Ведь именно они, по мнению звезды, являются главным смыслом существования, передает "Комсомольская Правда".

Сейчас Успенская не держит обид на дочь. Для нее Татьяна – это "цель и стимул, чтобы жить и творить". Артистка добавила – ее любовь к наследнице ничто не затмит.

Ранее появилась информация, что Алла Пугачева осудила Плаксину за ее поведение. Примадонна посоветовала девушке перестать прибегать к нецензурным выражениям.