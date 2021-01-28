Ему аплодировали стоя: близкие не смогли сдержать слез на прощании с Шаляпиным

Ему аплодировали стоя: близкие не смогли сдержать слез на прощании с Шаляпиным
Александр Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyap_in
Покойного юмориста кремируют после церемонии

Сегодня в Москве прощаются с актером и стендап-комиком Александром Шаляпиным. Траурная церемония состоялась в зале Троекуровского кладбища, куда пришли родные и друзья артиста.

Мать Шаляпина прорыдала почти всю церемонию, сообщают корреспонденты с места событий. Несмотря на то, что Александр рос в творческой семье, она была против, чтобы сын стал артистом. Но он все же выбрал этот путь: играл на гитаре, пел, выступал на радио и занимался журналистикой. В прощальной речи мать Александра добавила:

"Все Шаляпины в душе артисты. Жизнь у него была очень счастливая, он объездил весь мир".

Расплакалась у гроба покойного и Елена Борщева. Экс-участница Comedy Woman отметила, что всегда относилась к Шаляпину с большим уважением, передает Teleprogramma.pro.

"Сане бы точно понравилось, что здесь сейчас много телекамер. А вообще у него всего было много: много татуировок, много шуток, много классных жен. Но он многих опередил",

приводит речь комика Руслана Белого Teleprogramma.pro. Артисты вместе выступали в Stand Up на ТНТ.

"Он единственный, кому хлопали стоя. Это сильный человек. Классический грустный клоун",

– поделился своим мнением об Александре Шаляпине еще один стендап-комик Павел Дедищев, который также пришел на похороны коллеги. В беседе с РИА ФАН юморист подтвердил, что актер действительно переживал непростой период в жизни.

StarHit пишет, что в конце церемонии для покойного юмориста прозвучали аплодисменты. Его тело будет кремировано, несмотря на то, что родные изначально этого делать не хотели.

Александра Шаляпина обнаружили мертвым в собственной квартире 25 января. СМИ сообщили, что 41-летний артист свел счеты с жизнью.

Карина СИРАЗОВА

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