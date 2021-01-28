Супруги приехали в гости к близкому другу

Немногие знают о том, что у Валерия Леонтьева есть супруга. Вместе с Людмилой Исакович артист живет более 30 лет. Женщина является непубличным человеком, поэтому в Интернете нет совместных фотографий исполнителя хита "Дельтаплан" и его избранницы. Однако благодаря Игорю Крутому удалось выяснить, как сейчас выглядит жена певца.

На своей инстаграм-странице Крутой опубликовал видео, снятое во Флориде. Композитор рассказал, что накануне к ним с супругой приехали в гости Валерий Яковлевич с Людмилой, а также мать и сестра пианиста.

На камеру попал момент, как Леонтьев и Исакович вместе стоят на террасе. Можно с легкостью разглядеть внешность жены знаменитости. Ее отличительными особенностями являются короткие светлые волосы, а также крупная татуировка на левой руке.

Для встречи с друзьями женщина выбрала темный наряд и небольшую сумку через плечо. Глаза Людмила спрятала за солнечными очками.

Пользователи Сети порадовались за любимых артистов.

"Какие вы классные, веселые и гостеприимные!", "Душа радуется, глядя на вас!", "Какое же счастье – быть с любимыми и родными людьми рядом! Спасибо за такое теплое видео", - прокомментировали подписчики.

Ранее стало известно о том, что бывший друг раскрыл тайну Леонтьева, что и послужило причиной их ссоры.