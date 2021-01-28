Норкин поставил Бома в затруднительное положение фразой из "Кавказской пленницы"

Норкин поставил Бома в затруднительное положение фразой из "Кавказской пленницы"
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иностранец потерял дар речи

Андрей Норкин славится своими емкими замечаниями и неожиданными высказываниями во время политических дискуссий. Жертвой остроумия телеведущего, в который раз, стал американец Майкл Бом.

Выпуск популярной передачи "Место встречи" был посвящен состоявшемуся телефонному разговору между российским лидером Владимиром Путиным и новым главой Белого дома Джо Байденом.

По мнению Майкла, целью американского президента было дать понять российской стороне, что "время шуток кончилось", и он будет действовать совсем не так, как его предшественник Дональд Трамп.

На этот выпад Норкин съязвил, предположив, что 78-летний главнокомандующий Америки, видимо, вовсе не понимает шуток.

Бом решил, что сумеет остроумно ответить на слова Норкина, и начал заводить шарманку о "российских киберпреступниках". Мол, что подразумевается под шутками – хакерские атаки?

Набившая оскомину тема вынудила Норкина оборвать слова американского эксперта. Для этого ему хватило одной крылатой фразы.

"Бамбарбия киргуду, знаете, Майкл?" – сказал телеведущий.

Любитель русских афоризмов был поставлен в тупик, так как не знает значение данной фразы. На помощь пришел коллега Норкина Иван Трушкин.

"Если вы откажетесь, они вас зарежут", – напомнил "перевод" фразы из киношедевра "Кавказская пленница" журналист.

Кстати, недавно Бома вывела из себя картинка с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Ольга ФЕДОРОВА

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