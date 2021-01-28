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Андрей Норкин славится своими емкими
замечаниями и неожиданными высказываниями во время политических дискуссий.
Жертвой остроумия телеведущего, в который раз, стал американец Майкл Бом.
Выпуск популярной передачи "Место встречи" был посвящен состоявшемуся телефонному разговору между российским лидером Владимиром Путиным и новым главой Белого дома Джо Байденом.
По мнению Майкла, целью американского президента было дать понять российской стороне, что "время шуток кончилось", и он будет действовать совсем не так, как его предшественник Дональд Трамп.
На этот выпад Норкин съязвил, предположив, что 78-летний главнокомандующий Америки, видимо, вовсе не понимает шуток.
Бом решил, что сумеет остроумно ответить на слова Норкина, и начал заводить шарманку о "российских киберпреступниках". Мол, что подразумевается под шутками – хакерские атаки?
Набившая оскомину тема вынудила Норкина оборвать слова американского эксперта. Для этого ему хватило одной крылатой фразы.
"Бамбарбия киргуду, знаете, Майкл?" – сказал телеведущий.
Любитель русских афоризмов был поставлен в тупик, так как не знает значение данной фразы. На помощь пришел коллега Норкина Иван Трушкин.
"Если вы откажетесь, они вас зарежут", – напомнил "перевод" фразы из киношедевра "Кавказская пленница" журналист.
Кстати, недавно Бома вывела из себя картинка с президентом РФ Владимиром Путиным.
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