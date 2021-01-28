Мужчина следит за наследницей покойного актера уже несколько дней

Александра Числова не стало в августе 2019 года. Однако после смерти "короля эпизода" его родственники развернули нешуточную борьбу за его наследство – двухкомнатную квартиру на окраине Москвы. Племянница актера уверяет, что еще при жизни она купила недвижимость у артиста, хоть и за небольшую сумму. Мать Числова уверена, что никакой сделки на самом деле не было, а коварная родственница завладела квартирой обманом.

Сейчас родственницы активно судятся. Родительница актера пытается добиться признания сделки недействительной. Однако кто-то, кажется, решил, что привычных методов разрешения споров будет недостаточно, поэтому неизвестные сначала начали подбрасывать Светлане Андриановой землю с могилы Числова, а после и вовсе перешли к более решительным действиям.

Так, друг племянницы артиста рассказал "Экспресс газете", что вот уже несколько дней за женщиной "охотится" неизвестный мужчина.

"После того подклада могильной земли на нее еще началась еще и охота какого-то мужчины, дескать, он за ней следит уже несколько дней! Пошли даже угрозы на ее электронную почту", – поделился мужчина с журналистами.

Сама Светлана в ужасе и не знает, что делать. Скорее всего, она будет обращаться за помощью в полицию.

Ранее Андрианова рассказала, что нашла под своей дверью странную записку, куклу вуду и небольшую горстку земли. После этого, по словам племянницы, ей стало настолько плохо, что даже пришлось вызывать врачей.