Жена может уйти от Ефремова из-за выходки с деньгами

Жена может уйти от Ефремова из-за выходки с деньгами
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звездный юрист подсказал, как Софья Кругликова сможет "вскрыть" банковскую ячейку

В семье Ефремовых, кажется, грядут перемены. Стало известно, что Михаил Ефремов отказывается давать своей супруге деньги, которые до заключения он "спрятал" в банк. Однако Софья Кругликова все-таки сможет получить их, однако для этого ей придется обратиться в суд. 

Адвокат Сергей Жорин отметил, что не очень верит в появившиеся слухи, однако в том случае, если актер действительно отказался финансово поддерживать супругу, то она может подать на раздел имущества. 

"Если речь идет о жене, и то, что находится в ячейке, было заработано Ефремовым за время брака, то как вариант — она может подать на раздел имущества без расторжения брака", – объяснил правозащитник РИА ФАН. 

При этом Жорин подчеркнул, что Кругликовой нужно будет потребовать, чтобы в ходе судебного разбирательства из той самой ячейки ничего не забирали. 

Напомним, что ранее появилась информация, что у семьи Ефремова заканчиваются деньги. Супруга виновника смертельного ДТП потребовала, чтобы тот предоставил ей доступ к банковской ячейке, однако получила отказ. Такая выходка мужа очень разозлила Кругликову, которая тут же нашла способ отомстить

Юлия МИХАЙЛОВА

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