Телеведущий, кажется, скучает по солнечным дням

Максим Галкин является активным пользователем социальных сетей. Юморист постоянно радует поклонников свежими снимками, подробно рассказывая не только о работе, но и семейной жизни. В этот раз супруг Примадонны решил порадовать поклонников ярким летним снимком.

Похоже, что телеведущий заскучал в серой и снежной Москве. Непогода заставила Галкина вспомнить о солнечных деньках. Артист опубликовал фото, на котором он запечатлен с обнаженным торсом на фоне чистого неба. Юморист безмятежно улыбается, а солнце красиво подсвечивает его кудри.

"А когда лето будет?" – поинтересовался Галкин у подписчиков.

В комментариях поклонницы тут же завалили ведущего "Лучше всех" комплиментами. "Глядя на тебя, уже лето", "Ах, как хочется лета!", "Какой красивый!", "Очень красивая фотография, Максим! Вы очень тут молодо выглядите", "Максим сам как солнышко", "Кучеряшка", "Какая классная, добрая фотка", "О боже какой мужчина", "Такой очаровательный", – написали восхищенные подписчицы.

Ранее Максим Галкин приятно удивил поклонников своим подходом к воспитанию сына. Телеведущий показал, как обучает наследника азам ремонта.