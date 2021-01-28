Появились сообщения о смерти Ланового

Появились сообщения о смерти Ланового
Василий Лановой. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Здоровье артиста стало стремительно ухудшаться день назад

Василий Лановой, после подлкючения к аппарату ИВЛ, пережил состояние клинической смерти. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. 

Артиста госпитализировали с COVID-19 в начале января. Сперва 87-летний актер чувствовал себя удовлетворительно, без особых проявлений болезни. Однако врачи его выписывать не спешили – Лановой жаловался на слабость, а из-за возраста медики решили перестраховаться. Как оказалось, такое решение приняли не зря. Сегодня появились новости об ухудшении самочувствия артиста. 

Изначально состояние Василия Ланового медики оценивали как тяжелое. Его подключили к аппарату ИВЛ. Как пишет Baza, позже артист пережил клиническую смерть. Врачи переквалифицировали его состояние в очень тяжелое. 

В больнице актер лежит вместе с супругой. Сведений о том, как протекает у нее болезнь нет. 

Василий Лановой является российским и советским актером театра и кино, народным артистом СССР. Сыграл в таких картинах, как "Аттестат зрелости", "Полосатый рейс", "Офицеры" и других. 

Роман ИГНАТОВ

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