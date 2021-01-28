"За такое нужно морду бить": бывший слил фото экс-жены Бондарчука без трусов

"За такое нужно морду бить": бывший слил фото экс-жены Бондарчука без трусов
Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники неоднозначно отнеслись к столь откровенному снимку

Фотограф Серей Табунов поделился с подписчиками фотографией полуобнаженной Светланы Бондарчук. 

Бывший любовник светской львицы опубликовал снимок на своей странице в "Инстаграм". На нем экс-супруга Федора Бондарчука стоит спиной к фотографу. Из одежды на ней лишь полосатая кофта и черные туфли. Полностью обнаженный тыл 52-летней Светланы на кадре запечатлен крупным планом. 

"Скандал так скандал", – подписал провокационный снимок Табунов. 

Поклонники явно не ожидали увидеть настолько откровенное фото в своей ленте, поэтому в комментариях тут же начались ожесточенные споры. Одни предлагали "набить морду" фотографу, другие же восторгались подтянутой фигурой 52-летней Бондарчук. К слову, звезда и сама приняла участие в обсуждениях, отвечая на самые интересные комментарии шутливыми смайликами. 

"Это нормально?", "Как это подло", "Господи, какое позорище, если это была шутка, то за такое нужно морду бить. Ни грамма не смешно, стыдно и отвратно", "Как трогательно по отношению к супругу Светланы", "Похоже на реальный скандал", "Ожидаемо прекрасно! Она настоящая", "Светлана, вы бесподобна и фотографию на стену в раму!" – поделились своим мнением комментаторы. 

Ранее бывшая Бондарчука случайно засветила грудь в "голом платье". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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