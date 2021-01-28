Мать Шаляпина на эмоциях выдала тайны семьи во время похорон

Мать Шаляпина на эмоциях выдала тайны семьи во время похорон
Фото: pixabay.com
Женщина не могла сдержать рыданий на прощании с сыном

Резко оборвавшийся жизненный путь комика Александра Шаляпина расстроил многих. Проститься с юмористом пришли многочисленные родственники и звезды шоу-бизнеса. На печальной церемонии безутешная мать покойного артиста неожиданно объявила, что Александр является потомком легендарного оперного певца Федора Шаляпина.

Смерть наследника стала серьезным ударом для россиянки. Женщина не обращала внимания на многочисленные камеры и журналистов. Горе захлестнуло ее и вылилось в безудержное рыдание.

В прощальном слове несчастная мать рассказала, что семья делала все, чтобы спасти страдавшего от алкогольной зависимости Александра: его клали в клиники, но все оказалось тщетно. А еще она объявила, что семейство комика водило дружбу с Владимиром Высоцким и Аркадием Райкиным, а также состоит в родстве с Федором Шаляпиным, пишет "Экспресс газета".

Напомним, юморист Александр Шаляпин покинул этот мир на 42 году жизни. Комик сам решил закончить свой жизненный путь.

Траурная церемония состоялась 28 января в зале Троекуровского кладбища.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин послал Байдену тайный сигнал

Россия не оставит без внимания жесткие действия в свой адрес со стороны США

"Сшибание бабла": Сатановский объяснил задумку НАТО с угрозой России

Руководство альянса хочет добиться увеличения финансирования от новой администрации США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей