Женщина не могла сдержать рыданий на прощании с сыном

Резко оборвавшийся жизненный путь комика Александра Шаляпина расстроил многих. Проститься с юмористом пришли многочисленные родственники и звезды шоу-бизнеса. На печальной церемонии безутешная мать покойного артиста неожиданно объявила, что Александр является потомком легендарного оперного певца Федора Шаляпина.



Смерть наследника стала серьезным ударом для россиянки. Женщина не обращала внимания на многочисленные камеры и журналистов. Горе захлестнуло ее и вылилось в безудержное рыдание.

В прощальном слове несчастная мать рассказала, что семья делала все, чтобы спасти страдавшего от алкогольной зависимости Александра: его клали в клиники, но все оказалось тщетно. А еще она объявила, что семейство комика водило дружбу с Владимиром Высоцким и Аркадием Райкиным, а также состоит в родстве с Федором Шаляпиным, пишет "Экспресс газета".

Напомним, юморист Александр Шаляпин покинул этот мир на 42 году жизни. Комик сам решил закончить свой жизненный путь.

Траурная церемония состоялась 28 января в зале Троекуровского кладбища.