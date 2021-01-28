Жена подарила ему дочь

Ведущий программы "Доброе утро" Тимур Соловьев поделился с поклонниками радостной новостью, – у него родилась дочь.

Журналист и его супруга Анна долгое время не хотели афишировать беременность. Избранница Соловьева начала публиковать фотографии с заметно округлившимся животиком уже на поздних сроках. А сегодня снимок из родильного дома появился в "Инстаграме" самого Тимура.

"Дочь. Спасибо, любимая, ты мой герой!" – подписал снимок телеведущий.

Стоит отметить, что рожала Анна в одной из лучших клиник столицы "Лапино". Для девушки прошедшие роды стали вторыми, избранница Соловьева воспитывает сына от предыдущих отношений. Не исключено, что любящий муж присутствовал на родах, потому что на снимке он запечатлен в медицинской форме и с маской.

В комментариях тут же принялись поздравлять новоиспеченных родителей со столь радостным событием. "Ураааа! Красивые люди должны продолжаться", "Мои поздравления, дочь это прекрасно", "Счастья и здоровья твоим девочкам!", "Здоровья малышке и маме, счастья вашей семье!", "Маленькая принцесса", "Искренние поздравления родителям! Счастья и здоровья малышке, пусть растёт милой, красивой и здоровой", – написали поклонники.

Напомним, что Тимур и Анна поженились в августе прошлого года. При этом новость о свадьбе стала неожиданной даже для некоторых друзей Соловьева, потому что телеведущий тщательно скрывал свои отношения.