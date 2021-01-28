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Наталья Варлей стала известна благодаря съемкам в культовой советской киноленте Леонида Гайдая. Юная брюнетка с каре и челкой сразу полюбилась зрителям. С момента выхода фильма прошло более 50 лет, однако звезда советского кино по-прежнему ходит с той самой прической. И, кажется, менять ее не собирается. Однако так было не всегда. Отрезать челку актрису заставил несчастный случай.
Тогда Варлей выступала в цирке на трапеции. Однажды звезду отправили вступать в Волгоград. Ассистировал ей тогда влюбленный по уши одногруппник, который в один момент поставил юной Наташе ультиматум: либо она выходит за него замуж, либо он отказывается ей помогать.
Возможно, молодой человек выбрал неправильную тактику, но ему так и не удалось растопить сердце Варлей. В итоге заменил парня обычный работник цирка, ошибка которого могла стоить слишком дорого.
Однажды, когда Варлей находилась под куполом цирка, он засмотрелся на ее выступление и забыл, что циркачку пора опускать вниз. А когда спохватился, то сделал это настолько резко, что трапеция вместе с Натальей стремительно полетела вниз. Тогда актрисе чудом удалось удержаться на ней.
И все бы ничего, только вот на девушку упал металлический стул, на котором сидела Варлей во время выступления. Артистка сделала вид, что ничего не произошло и убежала со сцены. Однако инспектор отправил циркачку на "повторный комплимент", и вот тогда-то зал ахнул.
На лбу Варлей красовалась огромная шишка. И так как продолжать выступать было необходимо, артистка решила отрезать челку, которую она носит и по сей день.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сейчас выглядит 73-летняя Наталья Варлей.
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