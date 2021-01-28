Поводом для слухов послужила таинственность вокруг личности ее любовника

Вот уже долгое время поклонники Ольги Орловой пытаются узнать, кто же на самом деле является ее избранником, которого телеведущая так тщательно скрывает. О любимом мужчине звезда говорит редко, лишь иногда намекая поклонникам в социальных сетях, что рядом с ним она по-настоящему счастлива. Однако такая конспирация натолкнула подписчиков экс-солистки "Блестящих" на мысли о том, что ее возлюбленный женат. Устав от сплетен, Орлова решила наконец расставить все точки над "i".

Одна из подписчиц поинтересовалась, имеет ли любимый Оли семью.

"Имеет. Со мной", – отрезала телеведущая.

Личность любимого Орлова не выставляет напоказ потому, что не любит афишировать личную жизнь. "Я никого не скрываю, мы всегда живем и везде ходим, но выкладывать свою личную жизнь я не хочу, мне это не близко!!!" – обратилась звезда к подписчикам.

А вот предположения фолловеров о том, что у Орловой на самом деле нет никакого мужчины, лишь рассмешили артистку, пишет "Собеседник". Звезда также пообещала подумать над предложением выкладывать своего избранника "по частям", как это делает Анастасия Волочкова, которая тоже не любит афишировать своих возлюбленных.

Ранее Ольга Орлова раскрыла секреты воспитания сына.