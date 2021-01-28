Умер Василий Лановой

Артиста не стало на 88-ом году жизни

После продолжительной борьбы с коронавирусом не стало российского и советского актера Василия Ланового. О кончине артиста сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

В начале янваля Ланового госпитализировали с положительным тестом на коронавирус. Сперва болезнь протекала у него в легкой форме, решение о помещении в больницу приняли ради предостороженности.

Некоторое время назад артиста подумывали выписывать – четыре теста на COVID-19 показали отрицательный результат. Однако позже Лановому резко стало хуже.

В обед СМИ сообщили, что актера было решено подключить к аппарату ИВЛ, поскольку у него резко упал уровнь кислорода в крови. Вечером появилась информация, что он пережил клиническую смерть.

"Он умер только что, причина – коронавирус", – сообщил Крок в беседе с телеканалом "360".

Среди наиболее известных ролей Ланового – Иван Варавва в фильме "Офицеры" и Карл Вольф в "Семнадцати мгновениях весны". В 1985 году он был удостоен звания народного артиста СССР.