Умер Василий Лановой

Умер Василий Лановой
Василий Лановой. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артиста не стало на 88-ом году жизни

После продолжительной борьбы с коронавирусом не стало российского и советского актера Василия Ланового. О кончине артиста сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

В начале янваля Ланового госпитализировали с положительным тестом на коронавирус. Сперва болезнь протекала у него в легкой форме, решение о помещении в больницу приняли ради предостороженности. 

Некоторое время назад артиста подумывали выписывать – четыре теста на COVID-19 показали отрицательный результат. Однако позже Лановому резко стало хуже. 

В обед СМИ сообщили, что актера было решено подключить к аппарату ИВЛ, поскольку у него резко упал уровнь кислорода в крови. Вечером появилась информация, что он пережил клиническую смерть. 

"Он умер только что, причина – коронавирус", – сообщил Крок в беседе с телеканалом "360".

Среди наиболее известных ролей Ланового – Иван Варавва в фильме "Офицеры" и Карл Вольф в "Семнадцати мгновениях весны". В 1985 году он был удостоен звания народного артиста СССР.

Роман ИГНАТОВ

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очень печально,один из немногих людей,который был прекрасен не только как актер но и большой человек,замечательный русский патриот
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