Народный артист купил дачу по соседству с Абдуловым и Познером

Этой ночью от последствий коронавируса скончался Василий Лановой. В ближайшие дни семье советского актера придется заниматься организацией похорон, а затем – и вопросом наследства. Что оставил после смерти знаменитый артист, выяснили журналисты.

Много лет назад Василий Лановой купил дом в элитном поселке Внуково, где по соседству с ним жили Александр Абдулов и Владимир Познер. Недвижимость обошлась ему в $1 млн, и сейчас, по словам риэлторов, ее цена выросла еще как минимум на 500 тысяч.

Последние годы жизни народный артист провел в московской квартире недалеко от Арбата. Как пишет "Дни.ру", трехкомнатные апартаменты в этом районе города стоят от 50 млн рублей.

Около 50 последних лет актер прожил с Ириной Купченко. Вероятно, именно ей и сыну Александру достанется все имущество Василия Семеновича.

Лановой, сыгравший в "Офицерах", "Семнадцати мгновениях весны" и еще десятках других работ, умер 28 января в больнице. В январе его госпитализировали с коронавирусом, а вчера ему резко стало хуже. Актера подключили в ИВЛ и перевели в реанимацию, однако спасти его не удалось. Почти две недели назад ему исполнилось 87 лет.