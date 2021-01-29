Друг Шаляпина рассказал о страшном пророчестве

Друг Шаляпина рассказал о страшном пророчестве
Фото: pixabay.com
Актер вспомнил слова покойного приятеля

На церемонии прощания с Александром Шаляпиным актер Игорь Стам вспомнил о пророчестве, которое некоторое время назад появилось в прозе покойного комика. По всей видимости, звезда Stand Up Show предчувствовал свой скорый уход.

Шаляпин писал, что он имеет проблемы с алкоголем и наркотиками.

"Мне вдруг внутри сказало: "Дружище, ты понимаешь, что ты следующий?". Я еще раз глянул на гроб и увидел в нем себя", – процитировал Игорь слова Александра.

Комик представил себе квартиру в Люберцах, заполненную людьми, имеющими такие же пагубные пристрастия, как и у него. В какой-то момент Шаляпина захлестнул дикий ужас, передает "Пятый канал".

Напомним, Александр ушел из жизни 25 января 2021 года. Ему был 41 год. По предварительной версии, артист покончил с собой. Родные комика подтвердили, что он страдал от алкогольной зависимости. Также у него наблюдалось расстройство психики, выраженное в глубокой депрессии.

28 января в зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с Шаляпиным. Стало известно, что убитая горем мать покойного выдала одну из семейных тайн. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Подснежник
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что же ты разрисован, как папуас? неужели конечная цель человеческой цивилизации - возврат в мир животных?
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