Худрук "Ералаша" не сразу поддался на уговоры супруги серьезно заняться лечением

Екатерина Белоцерковская до сих пор не может прийти в себя после смерти Бориса Грачевского. Впервые с момента страшной трагедии вдова решилась пообщаться с журналистами, рассказав о последних днях жизни режиссера.

Первое время худрук "Ералаша" отказывался серьезно лечиться, когда заболел коронавирусом. Супруга Грачевского несколько дней пыталась уговорить его сделать КТ, тем временем лучше мужу не становилось.

"Я села и сказала – если не сделаешь КТ, меня здесь не будет завтра. Только тогда поехал",

– поделилась Екатерина, что ей пришлось даже пригрозить разводом. Результат обследования показал 75% поражение легких. Режиссер почернел, когда узнал об этом, вспоминает вдова. В тот же день Грачевского госпитализировали, он находился на кислородной поддержке.

"Я с ним жутко ругалась первые два дня, потому что он в маске раздавал интервью всем",

– добавила Белоцерковская в эфире "Пусть говорят". Она пыталась объяснить мужу, что не нужно тратить кислород на интервью и в первую очередь следует заняться лечением.

Спустя время состояние Грачевского ухудшилось, а 14 января его не стало.

Ранее стало известно о последней просьбе режиссера его дочери.