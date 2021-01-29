Киркоров назвал лучшего представителя России на "Евровидении"

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Филипп Киркоров заявил – он хотел бы, чтобы в этом году Россию на "Евровидении" представляла группа Little Big. Артист признался, что является большим фанатом коллектива.
Напомним, группа Little Big должна была выступать за нашу страну в 2020 году. Однако из-за пандемии COVID-19 конкурс отменили.
По словам Киркорова, страны имеют право выбора – оставлять ли ранее заявленного артиста или же представить нового, передает РИА "Новости".
"Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big", – отметил Филипп Бедросович.
Король российской эстрады уверен, что исполнители придумают новую песню, которая станет настоящим хитом, пишет URA.RU.
Сам Киркоров в 2021 году будет представлять Молдавию.
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