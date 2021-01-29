Киркоров назвал лучшего представителя России на "Евровидении"

У певца есть свои фавориты

Филипп Киркоров заявил – он хотел бы, чтобы в этом году Россию на "Евровидении" представляла группа Little Big. Артист признался, что является большим фанатом коллектива.

Напомним, группа Little Big должна была выступать за нашу страну в 2020 году. Однако из-за пандемии COVID-19 конкурс отменили.

По словам Киркорова, страны имеют право выбора – оставлять ли ранее заявленного артиста или же представить нового, передает РИА "Новости".

"Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big", – отметил Филипп Бедросович.

Король российской эстрады уверен, что исполнители придумают новую песню, которая станет настоящим хитом, пишет URA.RU.

Сам Киркоров в 2021 году будет представлять Молдавию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россия и Китай приготовили сюрприз для США на Кавказе

Москва и Пекин вытеснили американцев из региона ради мира и "Шелкового пути"

"Сшибание бабла": Сатановский объяснил задумку НАТО с угрозой России

Руководство альянса хочет добиться увеличения финансирования от новой администрации США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей