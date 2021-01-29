Кудрявцева не признала Привольнова

Кудрявцева не признала Привольнова
Лера Кудрявцева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущие виделись впервые более 10 лет назад

Новым соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись" после смерти Александра Колтового стал Антон Привольнов. По словам артистки, с коллегой она лично познакомилась недавно, на кастинге, но выяснилось, что это не так. Оказывается, звезды встречались раньше, однако Кудрявцева просто не смогла вспомнить телеведущего.

Привольнов рассказал, что их знакомство с Кудрявцевой произошло лет 10-15 назад на проекте "Жестокие игры" в Аргентине. "Но там она дружила исключительно с Тимуром Родригезом", – поделился актер в разговоре с "Собеседником".

Действительно, Кудрявцева и Родригез снимались в первом сезоне экстремального шоу в 2010 году. Привольнов же был одним из приглашенных звездных экспертов и в состязаниях не участвовал. Возможно, именно поэтому ведущая забыла об этой встрече.

Первый эфир программы "Звезды сошлись" Привольнову пришлось проводить одному из-за травмы Кудрявцевой. Ведущий признается, что пока чувствует себя слабым звеном. Тем не менее, зрители приняли его восторженно.

Карина СИРАЗОВА

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