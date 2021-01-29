Покалечившийся Дробыш не может ходить сам

Покалечившийся Дробыш не может ходить сам
Виктор Дробыш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер вынужден пользоваться тростью

Накануне стало известно о том, что Виктор Дробыш покалечился во время тренировки по хоккею. Из-за полученных травм музыкант был вынужден надеть шейный бандаж и взять в руки трость.

Об инциденте общественность узнала из видео, опубликованного на инстаграм-странице Дробыша. По записи можно сделать вывод, что Виктор Яковлевич не стал впадать в уныние. Камера запечатлела, как композитор идет по коридору, улыбаясь и напевая песню про любимый вид спорта.

"В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!" – исполнил артист.

Заметно, что продюсер хромает на одну ногу. Неизвестно, сколько времени потребуется Дробышу на восстановление.

Скриншот instagram.com/vdrobysh

Новость о травме композитора не на шутку напугала его коллег.

"Ужас", – прокомментировала певица Наталья Подольская.

Слова поддержки Виктору Яковлевичу отправили Лолита, Стас Михайлов, Наргиз, Слава и другие звезды. Они пожелали, чтобы музыкант как можно скорее поправился.

Примечательно, что Дробыш с самого детства является фанатом хоккея. Однако к регулярным тренировкам он приступил, уже будучи в зрелом возрасте.

Ранее Дробыш показал, как выглядит перенесший инсульт артист Николай Носков. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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