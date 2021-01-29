Cын Табакова предсказал свою смерть

Актер уверен, что погибнет в автомобильной аварии

Павел Табаков, младший сын знаменитого режиссера, верит в знаки судьбы. Актер поделился предчувствием о своей смерти.

Наследник Олега Табакова снялся в сериале "Полет" – его герой чудом остается жив из-за опоздания на рейс. Артист рассказал, что аэрофобией он не страдает, потому что уверен: умрет по-другому.

Табаков считает, что погибнет под колесами автомобиля. По словам Павла, с ним уже не раз случалось подобное: его буквально вытаскивали из-под машины, когда он на что-то отвлекался и просто не замечал опасности.

"Знаю, что меня собьет машина",

– сообщил актер в проекте "Да, это подкаст". Видео с Павлом опубликовано на Ютуб-канале ТНТ.

Павел – старший сын Марины Зудиной, второй жены Олега Табакова. В прошлом году молодому человеку исполнилось 25 лет. О своей личной жизни сын режиссера говорить не любит и почти все время посвящает карьере.

Табаков уже известен по таким картинам, как "Тобол", "Дуэлянт" и "Беспринципные". Также он сыграет главную роль в "Ампир V", премьера которого запланирована на этот год.