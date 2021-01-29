Cын Табакова предсказал свою смерть

Cын Табакова предсказал свою смерть
Павел Табаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер уверен, что погибнет в автомобильной аварии

Павел Табаков, младший сын знаменитого режиссера, верит в знаки судьбы. Актер поделился предчувствием о своей смерти.

Наследник Олега Табакова снялся в сериале "Полет" – его герой чудом остается жив из-за опоздания на рейс. Артист рассказал, что аэрофобией он не страдает, потому что уверен: умрет по-другому.

Табаков считает, что погибнет под колесами автомобиля. По словам Павла, с ним уже не раз случалось подобное: его буквально вытаскивали из-под машины, когда он на что-то отвлекался и просто не замечал опасности.

"Знаю, что меня собьет машина",

– сообщил актер в проекте "Да, это подкаст". Видео с Павлом опубликовано на Ютуб-канале ТНТ.

Павел – старший сын Марины Зудиной, второй жены Олега Табакова. В прошлом году молодому человеку исполнилось 25 лет. О своей личной жизни сын режиссера говорить не любит и почти все время посвящает карьере.

Табаков уже известен по таким картинам, как "Тобол", "Дуэлянт" и "Беспринципные". Также он сыграет главную роль в "Ампир V", премьера которого запланирована на этот год.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
Ответить
родительские грехи довлеют
1
новости партнеров
По теме

В Дании раскрыли значимое достижение России при Путине

Нашей стране вновь удалось стать военной сверхдержавой

"Сшибание бабла": Сатановский объяснил задумку НАТО с угрозой России

Руководство альянса хочет добиться увеличения финансирования от новой администрации США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей