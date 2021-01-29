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Накануне ушел из жизни Василий Лановой – давний друг Светланы Немоляевой. Артисты познакомились еще в студенческие годы, поэтому для советской звезды смерть актера стала личной трагедией.
Немоляева считает, что вместе с Лановым ушла целая эпоха. Актриса подчеркнула: несмотря на то что другу было немало лет, а коронавирус забрал жизни многих людей, терять Василия Семеновича для нее очень тяжело.
"Для меня это просто личная потеря, – поделилась Светлана Владимировна с "Пятым каналом". – Я переживаю это, как потеряю для меня родного и близкого человека, а не просто актера".
Василий Лановой скончался этой ночью от последствий коронавируса. Актер из "Офицеров" болел с начала января, а вчера ему стало хуже. Народный артист даже перенес клиническую смерть. Несмотря на усилия врачей, спасти Ланового не удалось.
Василий Семенович оставил не только богатое культурное наследие, но и дорогую недвижимость. Что достанется родным актера, ранее писало "Утро.ру".
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