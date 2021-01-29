Королева русского шансона надеется, что в скором времени наследница пересечет порог родного дома

Любовь Успенская рассказала о том, что она с нетерпением ждет возвращения дочери Татьяны Плаксиной. Этим артистка подтвердила – конфликт с наследницей окончательно исчерпал себя.

Напомним, на данный момент Плаксина проживает в США. Туда девушка сбежала некоторое время назад, обвинив звездную мать в тирании.

"Двери дома всегда открыты", – отметила Успенская.

Любовь Залмановна призналась, что она до сих пор накрывает стол на двух человек – на тот случай, если Татьяна неожиданно приедет к ней, передает "Собеседник".

Королева русского шансона заявила – после примирения с дочерью у нее сложилось впечатление, будто груз упал с плеч. Артистка вновь вернулась к любимой деятельности. На данный момент она работает над клипом на ее новую песню "По полюшку".

Ранее Успенская вспомнила про самый страшный этап в своей жизни. Такими словами звезда назвала период, когда она вела войну с наследницей. Для Любови Залмановны ссора с Татьяной стала настоящим ударом.