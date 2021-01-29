Представитель артиста сделал заявление

Актриса Софья Кругликова, супруга артиста Михаила Ефремова, получила доступ к банковской ячейке своего мужа еще в декабре 2020 года. Такое заявление сделал представитель осужденного, адвокат Петр Хархорин.

Ранее агентство Mash опубликовало новость о том, что Ефремов обналичил до своего ареста денежные средства, после чего запер их в ячейке, ограничив доступ даже для семьи. По информации источника, супруга осужденного актера потребовала от мужа в юридическом порядке подписать необходимую передачу прав для доступа. Дело дошло до того, что Софья отказалась присылать супругу "передачки".

Позднее новость прокомментировал адвокат Сергей Жорин, заявивший о том, что ситуация может дойти до развода.

Тем не менее, заявил Хархорин, вопрос закрыли. В декабре супруга артиста смогла получить доступ к ячейке. А все слухи о разводе звездной пары не соответствуют действительности.

"Это вранье от первой до последней строчки. Как указывают некоторые СМИ, что Кругликова посылает "полчища адвокатов" – это всего лишь один адвокат Хархорин", – приводит РИА "Новости" заявление юриста.

В октябре юрист сообщил, что средства осужденного находятся в одной из банковских ячеек, доступом к которой Кругликова в тот момент не располагала за отсутствием необходимой доверенности. Два месяца спустя вопрос был решен.

Ранее знакомые актера рассказали, как Ефремов отбывает наказание в колонии.