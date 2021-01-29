Анатоль Курагин и Иван Варавва: самые известные роли Ланового в кино

Кадр из фильма &#34;Офицеры&#34; (1971) Кадр из фильма &#34;Семнадцать мгновений весны&#34; (1973)
Кадр из фильма &#34;Война и мир&#34; (1965-1967) Кадр из фильма &#34;Анна Каренина&#34; (1967) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер сыграл более чем в 70-ти кинокартинах

28 января из жизни ушел легендарный актер Василий Лановой. Ему было 87 лет. Смерть звезды наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. "Утро.ру" предлагает вспомнить самые яркие роли артиста.

В 1957 году Василий Семенович окончил Театральное училище имени Щукина. Затем его приняли в Государственный академический театр имени Вахтангова, где Лановой служил до самой смерти.

"Война и мир" – Анатоль Курагин

В 1965 году Ланового утвердили на роль Анатоля Курагина в советском художественном фильме "Война и мир". Кинокартину снимали по мотивам романа Льва Толстого. Режиссером выступил Сергей Бондарчук.

Василий Семенович сыграл сына князя Василия Курагина, пользующегося репутацией дамского угодника и молодого повесы.

"Анна Каренина" – граф Вронский

Популярность Ланового укрепила и роль графа Вронского в фильме "Анна Каренина" режиссера Александра Зархи.

В основе сюжета лежит история любви замужней женщины Анны Карениной (Татьяны Самойловой) и молодого графа Алексея Вронского. Именно к нему героиня уходит от своего супруга Алексея Александровича.

"Офицеры" – Иван Варавва

В 1971 году актер снялся в кинокартине "Офицеры". Роль Ивана Вараввы стала одной из самых ярких в фильмографии Василия Семеновича. Герой Ланового – образец доблести, благородства, самоотверженности и прочих лучших личностных качеств.

"Семнадцать мгновений весны" – Карл Вольф

В 1973 году артист сыграл в серийном художественном фильме "Семнадцать мгновений весны". Лановой получил роль обергруппенфюрера СС Карла Вольфа.

Ранее стало известно, какое наследство оставил актер после своей смерти. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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