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28 января из жизни ушел легендарный актер Василий Лановой. Ему было 87 лет. Смерть звезды наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. "Утро.ру" предлагает вспомнить самые яркие роли артиста.
В 1957 году Василий Семенович окончил Театральное училище имени Щукина. Затем его приняли в Государственный академический театр имени Вахтангова, где Лановой служил до самой смерти.
"Война и мир" – Анатоль Курагин
В 1965 году Ланового утвердили на роль Анатоля Курагина в советском художественном фильме "Война и мир". Кинокартину снимали по мотивам романа Льва Толстого. Режиссером выступил Сергей Бондарчук.
Василий Семенович сыграл сына князя Василия Курагина, пользующегося репутацией дамского угодника и молодого повесы.
"Анна Каренина" – граф Вронский
Популярность Ланового укрепила и роль графа Вронского в фильме "Анна Каренина" режиссера Александра Зархи.
В основе сюжета лежит история любви замужней женщины Анны Карениной (Татьяны Самойловой) и молодого графа Алексея Вронского. Именно к нему героиня уходит от своего супруга Алексея Александровича.
"Офицеры" – Иван Варавва
В 1971 году актер снялся в кинокартине "Офицеры". Роль Ивана Вараввы стала одной из самых ярких в фильмографии Василия Семеновича. Герой Ланового – образец доблести, благородства, самоотверженности и прочих лучших личностных качеств.
"Семнадцать мгновений весны" – Карл Вольф
В 1973 году артист сыграл в серийном художественном фильме "Семнадцать мгновений весны". Лановой получил роль обергруппенфюрера СС Карла Вольфа.
Ранее стало известно, какое наследство оставил актер после своей смерти.
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