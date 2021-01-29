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В этом году Юлии Началовой могло бы исполниться 40 лет. Близкие певицы и ее поклонники до сих пор не могут смириться с трагической смертью звезды. Ко дню рождения артистки Первый канал выпустил трехчасовой фильм о ее жизни.
Судьба Началовой была трагической: неудачи в личной жизни и стремление стать звездой отразились на здоровье певицы, считают зрители фильма. Артистка многие годы пыталась скрывать трудности, с которыми сталкивалась, но теперь о них стало известно всем: "После этого фильма у меня возникло ощущение, что родители захотели рассказать всю голую правду о дочери, после того как сама Юля всю жизнь говорила блестящую неправду".
Некоторые зрители признались, что прорыдали весь фильм, особенно их тронула третья часть. В Сети писали, что очень соболезнуют родственникам талантливой певицы, которая все же не ушла бесследно – память о ней будет жить всегда.
Впрочем, с этим согласились не все. В комментариях к выпуску "Док-ток" отмечали, что Началова сама допустила случившееся:
"В смерти Юлии виновата только она сама! Такое легкомысленное отношение к своему здоровью, к своей жизни и не задумываясь о том, что у нее растет дочь", "Никто не виноват кроме Юлии, безумие какое-то, как можно было так себя недооценить", "Ей по уму было лет 10", "Юля легкомысленная была, так относиться к своему здоровью, и за мужиком так бегать, тату с его именем делать. Лучше с дочкой занималась, она ею и не занималась".
Пока одни сочувствовали неудачам звезды с ее возлюбленными, другие судили артистку за то, что она ушла от Евгения Алдонина – отца ее дочери Веры:
"Когда она сама изменила мужу Алдонину – это ничего, и пофиг на его переживания! А как ей сожитель Фролов изменил – сразу истерика и депрессия!.. Странная девушка была Юлия Началова, царствие ей небесное", "По сути развалила семью и оставила ребенка без отца + полквартиры не пойми кому отписала, тьфу".
Зрители также добавили, что несмотря на все усилия Началовой, желаемой популярности она так и не достигла: "При жизни ее творчеством практически никто не интересовался, хотя она талантливая поп-певица. И только ее смерть в молодом возрасте и принесла ей такую желаемую славу. Горькая ирония судьбы".
Ранее подруга Началовой рассказала, зачем певица переписала квартиру на бывшего возлюбленного.
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